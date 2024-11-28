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Малков провел заключительное в этом году заседание по обеспечению правопорядка в Рязанской области
Отмечается, что обсуждался комплексный план работы на следующий год, а также вопросы, касающиеся исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Губернатор Павел Малков провел заключительное в текущем году заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что обсуждался комплексный план работы на следующий год, а также вопросы, касающиеся исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Кроме того, шла речь об эффективности реализации национальных проектов в регионе и профилактике правонарушений при освоении бюджетных средств. В частности, была проанализирована эта работа на примере национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Губернатор отметил, что тема обеспечения законности при выполнении национальных проектов находится в зоне постоянного внимания координационного совещания.

«Задача — не допускать правонарушений при исполнении национальных проектов, в том числе коррупционного характера. Мониторинг ведем постоянно, рассматриваем этот вопрос на каждом нашем заседании. Так должно быть и дальше. Повышенное внимание будем уделять вопросам эффективного расходования бюджетных средств», — сказал Малков.

Глава региона также коротко прокомментировал результаты деятельности координационного совещания за текущий год.

По итогам заседаний зафиксировано около 60 поручений, все они находятся на особом контроле и выполняются в срок.