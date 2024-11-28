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Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области

Губернатор Павел Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области, на котором обсуждались проблемные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.

В ходе совещания шла речь об эффективности планирования программы и освоения средств, межведомственном взаимодействии, деятельности подрядных организаций в части соблюдения сроков, объемов и качества работ.

Глава региона подчеркнул, что проблемы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов накапливались годами. Правительством принимаются меры для улучшения ситуации, выстраивается системная работа.

«За два года удалось сделать ряд серьезных шагов. Объемы контрактации в этом году увеличились практически вдвое. Изменились условия взаимодействия с подрядными организациями и подходы к выполнению работ. Теперь они чаще проводятся одним подрядчиком по всем элементам в доме, что позволяет их синхронизировать. Продолжаем заниматься привлечением квалифицированных подрядных организаций, повышением качества работ и культуры производства», — сказал он.

Малков сообщил о том, что подготовлены изменения в областной закон о капремонте, которые предусматривают проведение обследования технического состояния многоквартирных домов. Документ уже прошел первое чтение в облдуме.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев отметил положительные изменения в работе по капремонту многоквартирных домов и добавил, что многие направления по-прежнему требуют повышенного внимания. По его словам, не все подрядные организации справляются с обязательствами.

По итогам совещания принят ряд совместных решений, направленных на повышение эффективности работы в рамках программы капремонта.

Губернатор поручил зампреду правительства региона Рустаму Халикову представить предложения по улучшению работы регионального Фонда капитального ремонта, в том числе внедрению цифровых сервисов, которые позволят в онлайн-режиме видеть актуальную информацию по выполненному капремонту.

Также поставлена задача тщательно отработать все поступившие жалобы граждан и принять соответствующие меры.