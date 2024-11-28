Малков: благодаря нацпроекту «Культура» в регионе заработали новые ДК

Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе заработали новые ДК. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя открытие нового Дома культуры в поселке Сотницино Сасовского муниципального округа.

Глава региона отметил, что для местных жителей это долгожданное событие. Более 20 лет они обращались с просьбой о строительстве нового ДК.

«Благодаря нацпроекту „Культура“ и федеральной поддержке удалось решить этот вопрос. В новом ДК есть зрительный зал на 170 мест, просторные фойе, помещения для кружков и занятий. Здание адаптировано для маломобильных граждан, есть собственная газовая котельная и площадка для уличных мероприятий. В новый Дом культуры переедут местные ансамбли и кружки, планируется создание хореографического коллектива. Для пожилых откроется клуб „Активное долголетие“, запланированы вечера для молодежи. Уверен, что Дом культуры станет отличным местом для досуга и отдыха жителей», — отметил Малков.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Культура» в регионе построено три новых ДК в Ряжском и Сасовском муниципальных округах, а также в Спасском районе.

Капитально отремонтировали шесть ДК, в том числе в поселке Милославское.

В ходе работ обновлена материально-техническая база учреждения, обустроена двускатная крыша, отремонтированы полы, стены, потолок, заменены оконные и дверные блоки, лестничный пролет на второй этаж. Полностью заменены системы отопления, водоотведения, водопровода, электроэнергии, вентиляции, охранно-пожарной сигнализации.