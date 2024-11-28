Летом 2025 года «АвтоВАЗ» представит новый кроссовер Lada

Отмечается, что это будет кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta. У него будет панорамная крыша.

Летом 2025 года «АвтоВАЗ» представит новый кроссовер Lada. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Отмечается, что это будет кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.

У него будет панорамная крыша. На багажнике установят «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях.