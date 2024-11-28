Генсек НАТО оценил возможную переброску войск альянса на Украину

Как сказал Рютте, отправка сил НАТО на Украину для участия в конфликте на стороне Киева не является мудрым решением.

Генсек НАТО Марк Рютте оценил возможную переброску войск альянса на Украину. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на телеканал Fox News.

Как сказал Рютте, отправка сил НАТО на Украину для участия в конфликте на стороне Киева не является мудрым решением.

Помимо этого, он заявил, что Киев пойдет на мирные переговоры в случае, если сможет вести их с позиции силы. По его мнению, на данный момент Украина находится в невыгодном положении.