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Гастрономическая карта Рязанской области пополнится блинами и курником
Оригинальные рецепты кулинары обнаружили в селе Чернава Милославского района.

Гастрономическая карта Рязанской области пополнится блинами и курником. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил Telegram-канал «Мой бизнес. Рязанская область».

Команда кулинаров отправилась в село Чернава Милославского района для поиска новых блюд. Под руководством местной жительницы повара приготовили блины и курник.

Обнаруженные рецепты в дальнейшем появятся в рязанских ресторанах.

«В перспективе доработанные блюда войдут в гастрономическую кулинарную карту Рязанской области, привлекая туристов и ценителей традиционной кухни, вместе с рязанским калинником», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Мой бизнес. Рязанская область».