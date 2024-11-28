Гастрономическая карта Рязанской области пополнится блинами и курником

Оригинальные рецепты кулинары обнаружили в селе Чернава Милославского района.

Гастрономическая карта Рязанской области пополнится блинами и курником. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил Telegram-канал «Мой бизнес. Рязанская область».

Команда кулинаров отправилась в село Чернава Милославского района для поиска новых блюд. Под руководством местной жительницы повара приготовили блины и курник.

Обнаруженные рецепты в дальнейшем появятся в рязанских ресторанах.

«В перспективе доработанные блюда войдут в гастрономическую кулинарную карту Рязанской области, привлекая туристов и ценителей традиционной кухни, вместе с рязанским калинником», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Мой бизнес. Рязанская область».