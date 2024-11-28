Еще три рязанских улицы остались без холодной воды
Ее не будет до 17:00.
Еще три рязанских улицы остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В четверг, 28 ноября, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7/4;
- Куйбышевское шоссе, дома №№ 5, 5-а, 5б, 6, 6-а (д/с 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 17 (Аура, строящийся жилой комплекс), 19 (Норд), 21 (Отделение пенсионного фонда и социального страхования), 25 (все организации с буквами и цифрами), 27 (АО производственная фирма, Металлостройконструция), 29 (все организации с буквами и цифрами), 31 (все организации с буквами и цифрами);
- улица Трудовая, дома №№ 1 корп.1, 14/42.
Ранее воду отключили на улице Новоселов и Касимовском шоссе.