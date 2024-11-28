Экономист дал прогноз по курсу доллара на 2025 год

Показатель будет зависеть от политической обстановки.

Экономист дал прогноз по курсу доллара на 2025 год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на управляющего активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрия Михеева.

«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95-100+. Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», — подчеркнул он.