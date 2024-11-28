Депутаты предложили упорядочить порядок общение детей с разведенными родителями

Авторы считают, что это поможет избежать ситуаций, когда родитель, с которым остались дети, будет мешать видеться им с другим родителем, проживающим отдельно.

Депутаты предложили упорядочить порядок общение детей с разведенными родителями. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

Авторы считают, что это поможет избежать ситуаций, когда родитель, с которым остались дети, будет мешать видеться им с другим родителем, проживающим отдельно.

Отмечается, что за последние четыре года число разводов в стране заметно возросло. Так, в 2022 году их было 682 850, из которых почти 450 000 касались семей с детьми.