Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
-1°
Птн, 29
Сбт, 30
ЦБ USD 108.01 2.95 28/11
ЦБ EUR 113.09 2.6 28/11
Нал. USD 106.50 / 106.80 28/11 09:25
Нал. EUR 112.02 / 110.00 28/11 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 2024 13:52
1 946
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
2 814
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
5 686
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
10 060
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Bild: ВСУ запросили переговоры с Россией
По данным издания, украинские военные в последние три-четыре месяца вынуждены отступать.

ВСУ запросили переговоры с Россией из-за того, что конфликт зашел в тупик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главреда немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера. По данным издания, украинские военные в последние три-четыре месяца вынуждены отступать.

«Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят числом», — отмечается в статье.

Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом «кошмар».

По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной.