Bild: ВСУ запросили переговоры с Россией

По данным издания, украинские военные в последние три-четыре месяца вынуждены отступать.

ВСУ запросили переговоры с Россией из-за того, что конфликт зашел в тупик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главреда немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера. По данным издания, украинские военные в последние три-четыре месяца вынуждены отступать.

«Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят числом», — отмечается в статье.

Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом «кошмар».

По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной.