А что в кино? «Мария», «Приключения паддингтона-3» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мария» — биографическая музыкальная драма о жизни певицы Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли. На Венецианском кинофестивале 2024 года картина была номинирована на Золотого льва.

«Птица» — драма о встрече девочки-подростка и загадочного незнакомца в юбке, который ищет свою семью. В 2024 году на Каннском кинофестивале картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь.

«Приключения Паддингтона-3» — семейная приключенческая комедия, продолжение истории о маленьком медвежонке. На этот раз он отправляется к себе на родину — в Перу.

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