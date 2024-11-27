Жительницу Рязанской области оштрафовали за неуплату алиментов

Надзорным органом установлено, что 35-летняя женщина лишена родительских прав. Ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако женщина продолжила не исполнять обязанности по содержанию своих четверых детей. Она задолжала более 74 тысяч рублей по алиментам.