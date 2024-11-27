Жительницу Рязанской области оштрафовали за неуплату алиментов
Надзорным органом установлено, что 35-летняя женщина лишена родительских прав. Ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако женщина продолжила не исполнять обязанности по содержанию своих четверых детей. Она задолжала более 74 тысяч рублей по алиментам.
Жительницу Рязанской области оштрафовали за неуплату алиментов. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Надзорным органом установлено, что 35-летняя женщина лишена родительских прав. Ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако женщина продолжила не исполнять обязанности по содержанию своих четверых детей. Она задолжала более 74 тысяч рублей по алиментам.
Скопинский районный признал ее виновной. Женщине назначили штраф.