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Житель Подмосковья украл у рязанки пенсию и два смартфона
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Житель Подмосковья украл у рязанки пенсию и два смартфона. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 40-летняя жительница областного центра и сообщила, что из квартиры похитили два телефона и 26 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что в день выдачи пенсии женщина принимала приятеля, с которым ранее познакомилась по переписке. В какой-то момент после получения пенсии потерпевшая отлучилась, а когда вернулась в комнату, то заметила, что гость, пособие и гаджеты пропали.

Женщина описала внешность посетителя. Портрет отправили в соседние регионы. Правоохранители из Подмосковья сообщили, что это ранее судимый 37-летний местный житель. Он отбывал наказание за кражи и грабежи.

Злоумышленника нашли и задержали. По предварительной информации, рецидивист в местах лишения свободы заводил переписку с женщинами, проживающими в соседних со столицей регионах. Так он познакомился с рязанкой и напросился в гости после освобождения. Он выбрал день, когда ей могли принести пособие. Дождавшись момента, когда хозяйка отлучилась из комнаты, мужчина забрал 26 тысяч рублей, два смартфона и скрылся. Телефоны он сбыл случайному знакомому, деньги потратил на спиртное.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.