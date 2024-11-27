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Волонтеры Рязанской НПК и молодежных организаций провели акцию «Покорми зубра» в Окском заповеднике

Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») вместе с юннатами детской экологической организации «Хозяин Мещеры» и молодежи из «Движения первых» провели акцию «Покорми зубра» в Окском государственном природном биосферном заповеднике.

В настоящее время в питомнике на территории резервата подрастают и готовятся к расселению в новые места обитания 35 зубрят, в том числе, 7 появившихся на свет в этом году.

Волонтеры передали в питомник более 2 тонн кормов: яблоки, морковь, тыкву, кабачки, картофель и капусту, необходимые для полноценного рациона редких животных. Зоологи рассказали школьникам о повадках и уходе за зубрами и показали, как можно их подкармливать.

Участники акции также посетили Музей природы заповедника, где представлена экспозиция мещерской фауны из почти 200 предметов. С помощью интерактивной доски совершили виртуальный тур по разным уголкам резервата: познакомились с его ландшафтами и водными объектами, редкими видами растений и животных.

РНПК поддерживает инициативы юных волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание детей, познание окружающего мира и истории региона. С 2023 года сотрудники РНПК совместно с участниками «Движения первых» высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани, провели субботник в парке мемориального музея П.П. Семенова-Тян-Шанского, в рамках Всероссийского чемпионата «Безграничные экспедиции» провели эколого-научную экспедицию в Окском заповеднике. Поддержка РНПК инициатив общественных молодежных организаций и проведение совместных акций вносит вклад в патриотическое воспитание и формирование у детей и подростков экологической культуры.