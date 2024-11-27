Волонтеры рассказали о поисках пропавшей рязанки

Вечером 23 ноября Тамара Голубенко вышла из дома и не вернулась.

Волонтеры рассказали о поисках пропавшей рязанки. Пост опубликовали в паблике ПСО «ЛизаАлерт».

Вечером 23 ноября Тамара Голубенко вышла из дома и не вернулась. Отмечается, что в тот день была очень плохая погода: дождь и ураганный ветер.

В сумерках Тамара Николаевна заблудилась.

24 ноября отряд «ЛизаАлерт» начал поисковые мероприятия. За три дня поисков выезжали 23 добровольца. Было пройдено более 300 километров. Два квадрокоптера работали в небе.

Поиски женщины продолжаются.