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В Заокском спасатели не дали пожару в жилом доме перекинуться на соседние здания
На тушение выезжали семь единиц техники и 24 человека. Погибших и пострадавших нет.

В Заокском спасатели не дали пожару в жилом доме перекинуться на соседние здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Возгорание произошло вечером 26 ноября. На момент прибытия пожарных один дом горел полностью, огонь начал переходить на соседние строения. Спасатели смогли не допустить этого.

Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки, по соседству повреждены два жилища и хозпостройка.

На тушение выезжали семь единиц техники и 24 человека. Погибших и пострадавших нет.