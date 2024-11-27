В Самарской области в ДТП погибли два человека
В Самарской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщают «Плохие новости».
Утром 25 ноября 26-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai Sonata ехала по дороге «Урал — Исаклы — Шентала» в село Исаклы. На 46-м километре дороге водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет.
Иномарку экстренные службы нашли в канаве с водой. В полиции сообщили, что в результате аварии погибла девушка и 23-летний пассажир. Выжившего в аварии 22-летнего пассажира госпитализировали в больницу.