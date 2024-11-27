В Самаре полковника полиции задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери

В Самаре полковника полиции задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девочка умерла в больнице после попытки суицида. Отмечается, что родители в разводе, она жила с мамой, но на выходные оставалась с отцом.

На начальника отдела Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Доведение до самоубийства».