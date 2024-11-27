В рязанском Перинатальном центре произошло нашествие «отрицательных»

Медики отметили, что у «положительных» родителей может родиться «отрицательный» малыш. Такая вероятность составляет 25%.

В рязанском Перинатальном центре произошло нашествие «отрицательных». Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Медики отметили, что у «положительных» родителей может родиться «отрицательный» малыш. Такая вероятность составляет 25%. Резус-отрицательные люди составляют примерно 15% от всего населения мира, а среди отдельных национальностей может встречаться только у 1%.

За сутки в рязанском Перинатальном центре родились 19 малышей, 8 матерей которых резус-отрицательные.

«Такого количества сразу здесь и сейчас резус-отрицательных пациентов в Перинатальном центре не было. Что еще удивительно, что 6 детишек этих мам тоже резус-отрицательные», — отметили в сообщении.