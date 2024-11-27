В рязанском лесу заметили двух тетеревов

«Предзимняя природа скудна на встречи с птицами и животными, но все же этим сумрачным утром удалось поснимать красавцев-тетеревов за завтраком. В эту пору березовые почки и сережки составляют основную часть их рациона», — отметили автор поста.