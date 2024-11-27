В Рязанской области за сутки произошло 27 ДТП
Среди людей в результате аварий никто не пострадал.
В Рязанской области за сутки произошло 27 ДТП. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
Отмечается, что среди людей в результате аварий никто не пострадал. Автовладельцам причинен только материальный ущерб.
Также инспекторы выявили пять фактов пьяного вождения, один человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Два водителя нарушили правила перевозки детей.