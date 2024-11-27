В Рязанской области расширили бесплатную юридическую помощь участникам СВО

Соответствующие поправки предусмотрены в региональном законодательстве.

В Рязанской области расширили бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На заседании 26 ноября одобрили изменения в региональное законодательство об оказании бесплатной юридической помощи гражданам. Поправка расширит перечень случаев, при которых осуществляется правовая защита интересов граждан на бесплатной основе. Включены виды юридической поддержки и адвокатской защиты для родственников погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

«Если вопрос касается поддержки участников СВО, их семей, то мы должны его решить. Необходимая помощь должна им оказываться в полном объеме, в том числе юридическая. Такие изменения в законопроект мы подготовили. Поддержка участников СВО и их близких остается приоритетом в работе. Это наш долг и наша обязанность», — подчеркнул губернатор Павел Малков.