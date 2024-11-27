В Рязанской области осудили мужчину, который до смерти забил знакомого

Установлено, что в Ряжске между двумя посетителями кафе произошел конфликт из-за девушки.

В Рязанской области осудили мужчину, который до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в Ряжске между двумя посетителями кафе произошел конфликт из-за девушки, в ходе которого житель Ставропольского края дважды ударил знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.