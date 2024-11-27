В рязанских детских садах обнаружили небезопасную продукцию
Нарушения выявили в ходе проверки. Речь идет о немаркированных рисе, цукатах и чесноке. Кроме того, отсутствовала суточная проба.
В рязанских детских садах обнаружили небезопасную продукцию. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Нарушения выявили в ходе проверки. Речь идет о немаркированных рисе, цукатах и чесноке. Кроме того, отсутствовала суточная проба.
Виновных привлекут к административной ответственности.