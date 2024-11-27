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В Рязани отключили свет на 12 улицах
Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани отключили свет на 12 улицах. Об этом сообщили 27 ноября в городских электросетях.

Без света остались улицы:

  • Соколовская,
  • Лесная,
  • 2-ой Лесной проезд,
  • Связи,
  • 1-я Прудная,
  • 2-я Прудная,
  • 1-й проезд Добролюбова,
  • 5-й проезд Добролюбова,
  • Добролюбова,
  • Чехова,
  • Куйбышевское шоссе,
  • 1-й проезд Шевцовой.

Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.