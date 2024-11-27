В Рязани отключили свет на 12 улицах

Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани отключили свет на 12 улицах. Об этом сообщили 27 ноября в городских электросетях.

Без света остались улицы:

Соколовская,

Лесная,

2-ой Лесной проезд,

Связи,

1-я Прудная,

2-я Прудная,

1-й проезд Добролюбова,

5-й проезд Добролюбова,

Добролюбова,

Чехова,

Куйбышевское шоссе,

1-й проезд Шевцовой.

Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.