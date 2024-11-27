В Рязани отключили свет на 12 улицах
Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани отключили свет на 12 улицах. Об этом сообщили 27 ноября в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Соколовская,
- Лесная,
- 2-ой Лесной проезд,
- Связи,
- 1-я Прудная,
- 2-я Прудная,
- 1-й проезд Добролюбова,
- 5-й проезд Добролюбова,
- Добролюбова,
- Чехова,
- Куйбышевское шоссе,
- 1-й проезд Шевцовой.
Электричество намерены восстановить в течение четырех часов с момента отключения.