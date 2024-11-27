В Рязани на проезде Яблочкова задержали 27-летнего наркомана
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани на проезде Яблочкова задержали 27-летнего наркомана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Наряд ППС заметил мужчину, который при виде полицейских поспешил скрться в ближайшем дворе.
Правоохранители остановили прохожего.
При личном досмотре оперативники обнаружили у рязанца пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это два грамма синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело.