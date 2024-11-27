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В России запрет на экспорт бензина снимут на два месяца
Экспортировать топливо можно будет с 1 декабря по 31 января 2025 года.

В России запрет на экспорт бензина снимут на два месяца. Об этом пишет «Коммерсант».

Сторонником отмены эмбарго стал «Сургутнефтегаз», который опасался перенасыщения продукции на своем Киришском нефтеперерабатывающем заводе.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина в сентябре. Он должен был действовать до конца года.

Напомним, ранее стало известно, что Россия досрочно отменит запрет на экспорт бензина. Однако конкретные сроки не были названы.