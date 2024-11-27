В России водителям автобусов с непогашенной судимостью запретят возить детей

В настоящее время на шоферов детских автобусов распространяются общие требования ТК для водителей общественного транспорта.

В России водителям автобусов с непогашенной судимостью запретят возить детей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой Министерство транспорта РФ.

«Предлагается также распространить на них [водителей детских автобусов] требования, ранее предусмотренные исключительно для водителей легковых такси, которые не допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в случае наличия неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления», — сказано на сайте ведомства.

Под эту категорию попадают такие преступление, как убийство, похищение человека, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж.

В настоящее время на шоферов детских автобусов распространяются общие требования ТК для водителей общественного транспорта.