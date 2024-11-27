В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

Среди наиболее частых нарушений — продажа контрафакта, отсутствие на товарах сроков годности, страны производителя и другие.

В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову.

Среди наиболее частых нарушений — продажа контрафакта, отсутствие на товарах сроков годности, страны производителя и другие.

Отмечается, что проблему незаконного оборота на онлайн-площадках обсудили на заседании 25 сентября 2024 года. В результате Ассоциации компаний интернет-торговли были даны рекомендации о внедрении стандартов саморегулирования, которые включают обязательные проверки продавцов на наличие регистрации и выполнение требований к маркировке товаров.

«Несоответствие обязательным требованиям и отсутствие информации на русском языке — все это многократно повышает риски введения граждан в заблуждение и причинения вреда их здоровью», — подчеркнул Павлов.