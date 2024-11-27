В России предложили запретить продажу детской косметики
Депутат Ветров считает, что такие товары негативно влияют на психику несовершеннолетних, формируют искаженные представления о красоте. Кроме того, по его мнению, детская косметика подталкивает к преждевременному ведению взрослой жизни.
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продавать детскую косметику. Об этом в среду, 27 ноября,
По словам Ветрова, несовершеннолетние более восприимчивы к рекламе и скрытому маркетингу, чем взрослые.
Депутат считает, что такие товары негативно влияют на психику несовершеннолетних, формируют искаженные представления о красоте. Кроме того, по его мнению, детская косметика подталкивает к преждевременному ведению взрослой жизни.
Ветров направил обращение уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.