В России предложили запретить продажу детской косметики

Депутат Ветров считает, что такие товары негативно влияют на психику несовершеннолетних, формируют искаженные представления о красоте. Кроме того, по его мнению, детская косметика подталкивает к преждевременному ведению взрослой жизни.