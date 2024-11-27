В Мурманской области перевернулось судно с пассажирами

В Мурманской области перевернулось судно с пассажирами. Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Прогулочный катер вышел в Баренцево море, несмотря на ограничения на выход маломерных судов из-за непогоды. На судне находились 10 пассажиров. Они захотели посмотреть китов. Капитан решил выйти в море. Около 11 часов утра судно начало тонуть.

Людям пришлось забираться на борт судна, в итоге их смогли подобрать очевидцы, которые проходили рядом на других лодках. После этого пострадавших доставили на берег. Всех людей спасли.

Видео: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры, «Плохие новости 18+"