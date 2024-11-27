Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 105.06 1.27 27/11
ЦБ EUR 110.49 1.62 27/11
Нал. USD 107.50 / 108.70 27/11 15:30
Нал. EUR 112.10 / 110.00 27/11 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
Вчера 13:52
1 271
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 2024 16:48
2 169
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
5 080
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
9 458
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Мурманской области перевернулось судно с пассажирами

В Мурманской области перевернулось судно с пассажирами. Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Прогулочный катер вышел в Баренцево море, несмотря на ограничения на выход маломерных судов из-за непогоды. На судне находились 10 пассажиров. Они захотели посмотреть китов. Капитан решил выйти в море. Около 11 часов утра судно начало тонуть.

Людям пришлось забираться на борт судна, в итоге их смогли подобрать очевидцы, которые проходили рядом на других лодках. После этого пострадавших доставили на берег. Всех людей спасли.

Видео: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры, «Плохие новости 18+"