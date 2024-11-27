Администрация: в Касимове невозможно вызвать такси из-за нехватки кадров
«Ситуация с проблемой вызова автомобиля сложилась из-за нехватки кадров», — ответили касимовцу в администрации.
В Касимове невозможно вызвать такси из-за нехватки кадров. Об этом сообщил аккаунт «Город Касимов» в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.
Местные жители пожаловались, что в Касимове и Касимовском районе невозможно вызвать такси.
В администрации города ответили, что не могут решить вопрос из-за того, что за работу такси отвечают индивидуальные предприниматели.
«Ситуация с проблемой вызова автомобиля сложилась из-за нехватки кадров», — ответили касимовцу.