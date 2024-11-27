В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг
По мнению депутата Миронова, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.
В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.
По его словам, общения с хорошо иллюстрированной и оформленной живой книгой ничто не может заменить. Именно книги прививают любовь к чтению.
Кроме того, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.