В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг

По мнению депутата Миронова, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.

В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, общения с хорошо иллюстрированной и оформленной живой книгой ничто не может заменить. Именно книги прививают любовь к чтению.

Кроме того, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.