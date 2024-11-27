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В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг
По мнению депутата Миронова, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.

В Госдуме предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для покупки детям книг. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, общения с хорошо иллюстрированной и оформленной живой книгой ничто не может заменить. Именно книги прививают любовь к чтению.

Кроме того, книжные магазины, как и библиотеки, должны оставаться центрами культуры и просвещения.