В Елатьме инспекторы поймали пьяного 61-летнего водителя

В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС до двух лет.