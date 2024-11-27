В Елатьме инспекторы поймали пьяного 61-летнего водителя
В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС до двух лет.
В Елатьме инспекторы поймали пьяного 61-летнего водителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».
Инцидент произошел 26 ноября. Полицейские остановили автомобиль Volvo ХС60 у водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. В результате обнаружено 0,805 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС до двух лет.