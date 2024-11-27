В цветочном меде рязанского производителя нашли антибиотики

В одном образце цветочного меда старожиловского производителя нашли антибиотики тетрациклиновой группы.

В цветочном меде старожиловского производителя нашли антибиотики. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В одном образце цветочного меда старожиловского производителя нашли антибиотики тетрациклиновой группы.

В ведомстве отметили, что присутствие антибактериальных препаратов в пищевой продукции запрещено. Наличие остатков лекарственных средств в меде нарушает требования.

В отношении нарушителя приняли меры в соответствии с законодательством.

Как указано в публикации, управление Россельхознадзора в 2024 году провело отбор 17 проб меда рязанских пчеловодов. Проверки проходили на региональных пасеках, принадлежащих юрлицам, индивидуальным предпринимателям, а также в личных подсобных хозяйствах граждан.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям