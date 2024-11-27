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В четверг на двух рязанских улицах отключат холодную воду
Под отключение попали детские сады и школы.

В четверг на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В четверг, 28 ноября, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 38-б (МБОУ Школа № 59), 40 корп.1, 40-а (МБДОУ Детский сад № 150), 40 корп.2;
  • улица Новоселов, дома №№ 17 корп. 1 (МБОУ Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), 17 корп.2, 17-а (МАДОУ Детский сад № 131) 17 к 1 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 19-а ЦТП.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 ноября 17 рязанских улиц останутся без воды.