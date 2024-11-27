Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР

Бойцы ВС РФ дождались, когда противник подойдет к границе, и ударили FPV-дроном.

Украинская диверсионная разведгруппа пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, пехотинцы двигались от украинского села Глубокое в сторону госграницы, чтобы занять окраину российского села Журавлевка.

Бойцы ВС РФ дождались, когда противник подойдет к границе, и ударили FPV-дроном. Украинские военнослужащие были вынуждены отступить, но потеряли одного из раненных сослуживцев.