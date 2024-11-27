Суд вынес приговор рязанцу, который до смерти избил и изрезал знакомого

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд вынес приговор рязанцу, который до смерти избил и изрезал знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в июле 2024 года. Между выпивающими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 43-летний рязанец нанес своему знакомому не менее 14 ударов кулаками и ногами по телу, а затем не менее 13 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.