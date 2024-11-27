Студенты РГАТУ приняли участие в «Студенческом бале 2024»

Делегация студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева приняла участие в «Студенческом бале 2024». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Событие прошло в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. На него прибыли представители 11 вузов и колледжей областного центра.

Студенты исполнили вальс, кадриль, польку, полонез, марш, котильон, бранль, шапелуаз и падеграс. По итогам участия в творческих и интеллектуальных конкурсах в общем зачете делегация Рязанского агроуниверситета заняла третье место.

«Студенческий бал — это событие не просто масштабное и популярное, а одно из самых ожидаемых мероприятий современной студенческой жизни, которое дает молодежи возможность проявить свою культуру, таланты и способности», — отметили представители университета.