Selgros возобновил переговоры о продаже бизнеса в России

Речь идет о 30 объектах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, Рязани и Туле стоимостью около 50 млрд рублей.

Selgros возобновил переговоры о продаже бизнеса в России. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, информацию подтвердили два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса немецкого ритейлера.

Речь идет о 30 объектах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, Рязани и Туле стоимостью около 50 млрд рублей.