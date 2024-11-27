Рязанскую «Резиденцию традиций» разместят на площадке проекта «Универмаг» в Москве

Товары рязанских народных промыслов разместят на площадке проекта «Универмаг» на Московской ВДНХ. Об этом договорились в ходе пленарной сессии «Креативные индустрии — драйвер современной экономики» зампред правительства Артем Никитин и руководитель управления соцкоммуникаций и взаимодействия с регионами АНО ДВД «Россия» Ирина Теслева.

Как рассказала Теслева, Рязанской области удалось восстановить и сохранить уникальную площадку на Рязанской ВДНХ — выставку достижений народного хозяйства. Она рассчитывает, что на ВДНХ площадка расширится и продолжит свою работу. Руководителю управления соцкоммуникаций и взаимодействия с регионами хотелось бы, чтобы внимание к народным промыслам не угасало. По ее словам, с этой задачей Рязанская область способна справится.

«Хочется, чтобы, например, рязанское кружево ручной работы было не только колоритным сувениром для иностранцев, но и использовалось россиянами. Надо интегрировать промыслы в жизнь», — отметила Теслева.

Подписать партнерское соглашение между рязанской «Резиденцией традиций» и «Универмагом» предложил Артем Никитин.

На это Ирина Теслева ответила, что ей не терпится увидеть рязанский стол с народной керамикой, кружевами ручной работы. Она рассказала, что в «Универмаге» Рязанская область уже представляла подобные товары. По словам руководителя, проект это не про торговлю, а про достижения в конкретном производстве.

«Мы хотели, чтобы посетители узнали и увидели российских производителей. И, конечно, им нужна поддержка и на региональном уровне. Национальный центр „Россия“ приглашает рязанских производителей. Мы готовы познакомить с ними весь мир и Россию», — отметила Теслева.