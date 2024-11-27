Рязанское МЧС предупредило жителей об опасности первого льда на водоемах

Чаще всего жертвами становятся дети.

Рязанское МЧС предупредило жителей об опасности первого льда на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при ночной минусовой температуре небольшие водоемы начали покрываться льдом.

«Зачастую жертвами становятся дети, которые не чувствуют опасности и устраивают на поверхности водоемов игры. МЧС предупреждает, чтобы избежать трагических последствий запретите детям играть вблизи водоемов», — написано в посте.