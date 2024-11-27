Рязанская облдума приняла в первом чтении проект регионального бюджета на 2025-2027 годы

В среду, 27 ноября, в ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Основные параметры документа представила министр финансов Марина Наумова.

В среду, 27 ноября, в ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Основные параметры документа представила министр финансов Марина Наумова.

Глава профильного ведомства сообщила, что доходы на 2025 год запланированы в объеме 86,7 млрд рублей, на 2026-й — 89,8 млрд рублей, на 2027-й — 94,2 млрд. рублей.

Расходы областного бюджета сформированы в размере 87,2 млрд рублей, 89,8 млрд рублей и 94,2 млрд рублей соответственно. При этом Наумова отметила, что ко второму чтению данные показатели существенно изменятся в связи с принятыми поправками в федеральный бюджет на 2025-2027 годы.

«Нашему региону на три предстоящих года будут дополнительно распределены межбюджетные трансферты в сумме 64,4 млрд рублей. На 2025 год мы дополнительно получим 23,5 млрд рублей, на 2026 год — 22,4 млрд рублей и на 2027 год — 18,5 млрд рублей», — уточнила министр.

Кроме того, дополнительным источником финансирования инвестиционных расходов региона станут средства, которые высвобождаются при списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Этот новый механизм поддержки регионов разработан на федеральном уровне по поручению президента России Владимира Путина.

Речь идет о списании части долга региональных бюджетов при условии направления высвободившихся средств на инфраструктурные проекты и инвестиционную деятельность.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении особое внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции и их близких. Сейчас на помощь бойцам и их семьям заложено почти 800 млн рублей. Эта сумма, по словам председателя областной Думы, будет корректироваться в сторону увеличения.

«Второй важный вопрос — поддержка семей, улучшение демографической ситуации в регионе. С 1 января стартует национальный проект „Семья“. Важно максимально эффективно использовать его возможности. Уже известно, что региону выделено почти 232 млн рублей на софинансирование областной программы по повышению рождаемости. В целом на помощь семьям с детьми в 2025 году будет направлено более 2 млрд рублей. Вместе с региональным правительством ищем возможности для увеличения финансирования на выплаты за земельный участок многодетным семьям и на обеспечение льготными лекарствами. Продолжаем дальше работать, чтобы каждый рубль был эффективно использован по назначению», — отметил Фомин.

Документ приняли в первом чтении. Поправки к законопроекту будут приниматься комитетом по бюджету и налогам до 2 декабря включительно. Далее парламентарии в рамках работы в профильных комитетах рассмотрят поступившие предложения и детально проработают доходную и расходную части региональной казны на ближайшие три года.

Второе, окончательное чтение запланировано на середину декабря.