Рязанец украл в строительной фирме миллион рублей во время отключения света

Похитителем оказался охранник этой компании. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Рязанец украл в строительной фирме миллион рублей во время отключения света. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась сотрудница компании и сообщила, что накануне из переговорной комнаты в офисе пропали деньги, которые она забыла на столе.

Оперативники осмотрели место преступления и опросили работников. Выяснилось, что ночью в здании случилось отключение от электросети. Система охраны некоторое время не работала.

Правоохранители установили, что к краже причастен 57-летний рязанец — охранник строительной фирмы, который был ночью на дежурстве. Злоумышленника нашли и задержали. Остаток похищенных денег изъяли.

По предварительной информации, мужчина несколько лет работал охранником в офисе строительной фирмы и был на хорошем счету. Он заметил, что в переговорной оставили крупную сумму и решил похитит ее. Чтобы скрыть кражу, охранник на время обесточил здание. У него дома за диваном обнаружили пакет с 800 тысячами рублей, часть денег он успел потратить на погашение кредита.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.