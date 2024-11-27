Рязанцы пожаловались на «стада» крыс возле жилых домов

Жители выразили обеспокоенность большим количеством крыс на улицах города.

Рязанцы пожаловались на «стада» крыс возле жилых домов. Пост появился в паблике «Подслушано в Рязани».

Рязанцы отметили, что животных замечают на Касимовском Шоссе, улице Советской Армии и улице Зубковой. По словам местных жителей, грызуны выкапывают свои норы возле жилых домов и не боятся бегать рядом с людьми.

Жители выразили обеспокоенность большим количеством крыс на улицах города.