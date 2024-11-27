Расчет отпускных во время праздников в России предложили изменить

В России хотят изменить механизм расчета отпускных выплат, если отпуск выпадает на праздники, чтобы не допустить сокращения их размера.

В России предложили изменить механизм расчета отпускных выплат, если отпуск выпадает на праздники, чтобы не допустить сокращения их размера. Об этом в среду, 27 ноября, сообщили «Известия». С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, он обратился с такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову.

Отмечается, что к депутату в преддверии январских каникул начали обращаться жители. Они пожаловались на существующий порядок расчета отпускных выплат. Отмечается, что они рассчитываются исходя из среднего заработка за рабочий день за последние 12 месяцев. Однако если отпуск выпадает на месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней, сумма отпускных оказывается ниже, чем в другие периоды.

Как указано в публикации, в январе 2025 года работники, решившие продлить новогодние каникулы за счет отпуска, могут потерять до 10% своей зарплаты.

«Такое положение дел вызывает справедливое недовольство. Согласно законодательству, наличие праздничных и выходных дней не должно приводить к снижению доходов работников, но в реальности данное правило фактически не действует для тех, кто уходит в отпуск в месяцы с большим количеством праздников», — заявил Чернышов.

Он предложил пересмотреть механизм расчета отпускных выплат. По словам Чернышова, один из возможных подходов — расчет отпускных на основе средней месячной заработной платы, что позволило бы устранить разницу между «выгодными» и «невыгодными» месяцами.

«Альтернативным решением могло бы стать использование фиксированной базы для расчета, например, количества рабочих дней в году с учетом всех праздников, считает депутат. К тому же он предположил, что можно рассмотреть механизм коэффициентов выравнивания, который компенсировал бы уменьшение числа рабочих дней в определенные месяцы», — сказано в сообщении.