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Проект строительства ЖК на улице Новой прошел слушания, рязанцы выступили против
По итогам публичных слушаний, главе администрации Рязани рекомендовано принять решение об утверждении документации.

В среду, 27 ноября, «Рязанские ведомости» опубликовали заключение о результатах публичных слушаний по изменениям в проекте планировки территории в пределах Касимовского шоссе, улиц Новой и Совхозной.

На слушаниях присутствовали 39 человек. От участников поступило 25 предложений и замечаний. Публичные слушания признали состоявшимися. Большая часть присутствующих выступила против проекта и просила отказать «Интерстрою» во внесении изменений.

Согласно заключению горадминистрации проект планировки территории соответствует градостроительному законодательству.

По итогам публичных слушаний, главе администрации Рязани рекомендовано принять решение об утверждении документации.

Напомним, на слушаниях в четверг, 21 ноября, рязанцы выступили против строительства ЖК «Мартовский».

Ранее стало известно, что в проект застройки нового микрорайона внесли изменения.