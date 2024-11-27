Представители Национального центра «Россия» посетили рязанскую Премию в сфере креативных индустрий

В Рязанской области состоялось значимое событие для представителей креативных индустрий — первая премия, объединившая талантливых участников и экспертов.

Премия стала площадкой для обмена опытом и идеями между представителями креативного сообщества. В рамках мероприятия прошли экспертные панели и сессии, на которых участники обсудили актуальные вопросы и перспективы развития креативных индустрий в регионе.

Ирина Теслева, руководитель Управления социальных коммуникаций и взаимодействия с регионами АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“», выступила спикером на пленарном заседании «Креативные индустрии — драйвер современной экономики». Она рассказала о выставочном пространстве как инструменте развития бренда.

В рамках мероприятия состоялось награждение рязанских предпринимателей за личный вклад в проект «Универмаг» Выставки.