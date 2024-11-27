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После жалоб рязанцев мэрия заасфальтировала дыры в Брессюирском мосту
Дорожная бригада ДБГ восстановила асфальтобетонное покрытие.

После сообщений рязанцев мэрия заасфальтировала дыры в Брессюирском мосту. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что дефект, которым возмутились рязанцы — это подвижный зазор между элементами конструкции моста, деформационный шов. Дыры появились из-за его ненормативного состояния.

Дорожная бригада ДБГ восстановила асфальтобетонное покрытие.

«Сейчас работы по ремонту моста не предусмотрены. Вопрос будет рассмотрен при выделении финансирования», — добавили в мэрии.

Ранее рязанцы возмутились состоянием Брессюирского моста.