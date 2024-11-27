Пакистан восстановит авиасообщение с Россией

В отсутствие прямого авиасообщения в настоящее время перелет из России в Пакистан и обратно возможен минимум с одной пересадкой.

Пакистан восстановит авиасообщение с Россией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи. Об этом пишет The News International со ссылкой на министра коммуникаций, приватизации и инвестиций республики Абдул Алим Хан.

В отсутствие прямого авиасообщения в настоящее время перелет из России в Пакистан и обратно возможен минимум с одной пересадкой. Наиболее популярными транзитными пунктами при таком маршруте являются ОАЭ, Турция и Оман.